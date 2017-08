Após abertura negativa de NY, Bovespa intensifica perdas

A Bovespa abriu em queda moderada e intensificou as perdas após a abertura do mercado de ações à vista em NY. A tensão entre EUA e Coreia do Norte mantém alerta o investidor, que busca ativos de proteção.

Às 10h49, o Ibovespa caía 0,69% aos 67.203 pontos. Dow Jones caía 0,46%. S&P500 recuava 0,59%. Nasdaq tinha queda de 0,84%.

Um destaque na Bolsa nesta quinta-feira, 10, e que limita as perdas do indicador é a ON do Banco do Brasil. Perto da abertura, a ação subia 1,10% após a estatal divulgar lucro líquido ajustado de R$ 2,649 bilhões no segundo trimestre deste ano, cifra 47,1% maior que a registrada no mesmo intervalo do ano passado.

O BTG Pactual avaliou os números como em linha ao previsto, mas destacou a redução de gastos, que devem compensar a margem financeira “um pouco pior neste ano”.

Sobre o ajuste fiscal, a Instituição Fiscal Independente (IFI) do Senado reforçou, em Relatório de Acompanhamento Fiscal (RAF) divulgado nesta quinta, a avaliação de que o atual objetivo de déficit primário de R$ 139 bilhões este ano é “impossível” de ser alcançado.

O documento revisou a projeção de rombo nas contas públicas de R$ 144,1 bilhões – já acima da meta – para R$ 156,2 bilhões.