Estudantes de cursos de graduação e licenciatura têm até o dia 14 de agosto para se inscrever na nova seleção do Bolsa Universidade. São 1.362 vagas em todo o Estado. O candidato deve estar matriculado em instituição de ensino conveniada e não pode ser beneficiário de outra bolsa de estudo ou financiamento estudantil. O endereço para cadastro é http://escoladafamilia.fde.sp.gov.br.

Após completar o formulário, o estudante deve apresentar nas Diretorias de Ensino os documentos necessários. O cronograma com as datas de cada etapa estão disponíveis no site e no regulamento do programa.

Os aprovados, após avaliação do perfil, têm direito à bolsa, sendo até R$ 500 pago pela Secretaria da Educação e o restante do valor custeado pela faculdade. Em contrapartida terá que atuar aos fins de semana – sábado ou domingo – por 8 horas em atividades ligadas a trabalho, saúde, cultura e esporte.

Os alunos classificados serão encaminhados a uma das 2,2 mil unidades do Escola da Família de acordo com a pontuação, a quantidade de vagas disponíveis no curso de graduação e o número de vagas por regional. A lista de espera tem validade de 12 meses.