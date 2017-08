Estão abertas as inscrições para o 27º FEVIMA (Festival de Violeiros de Mauá). O festival premia as melhores composições e artistas do gênero sertanejo com prêmios de até R$ 3 mil. Os artistas podem se cadastrar para participar da competição até o dia 20 de agosto. A participação é aberta para músicos e artistas de todo o país.

O evento vai premiar as três melhores composições e o melhor violeiro e intérprete. O primeiro lugar ganhará R$ 3 mil, o segundo colocado pode levar para casa R$ 2 mil, o terceiro sai com R$ 1 mil. Serão ainda atribuídos os prêmios de Melhor Violeiro do Festival e de Melhor Intérprete, sendo que cada um receberá R$ 500.

As informações sobre a competição e o formulário de inscrição estão disponíveis no www.maua.sp.gov.br. Os artistas podem mandar as composições por meio de link no YouTube ou mídias eletrônicas como mp4. Serão escolhidos 25 artistas para participar das eliminatórias, sendo que desse total, cinco serão suplentes. Serão duas etapas de apresentação para definir os competidores que participarão da final, marcadas para 2 e 9 de setembro, em Mauá.

Já a final acontecerá no dia 15 de setembro, durante a Festa dos Povos, que acontece no Paço Municipal. Serão dez apresentações no evento para definir os campeões.

O prefeito de Mauá, Atila Jacomussi, diz que o evento comemora o resgate cultural do sertanejo na cidade. “Queremos valorizar nossos artistas. A cultura do nosso povo. Para nós é um prazer poder ter um evento desse porte. Mostrar que arte tem espaço na nossa querida Mauá e pode e deve ser passada de pai para filho”, diz o prefeito Atila.

O evento é uma parceria entra a Prefeitura, a Orquestra de Violeiros de Mauá e a ONG Tryade.