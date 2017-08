Tribalistas retornam com disco inédito

As redes sociais de Arnaldo Antunes, Marisa Monte e Carlinhos Brown começaram a dar pistas de que poderia haver um retorno do grupo no começo da noite desta quarta-feira. Quinze anos depois de terem formado os Tribalistas e gravado um disco, os amigos anunciaram a novidade: os Tribalistas voltaram.

Eles, que sempre negaram o retorno e blindaram suas assessorias para manter o segredo, começaram, às 23h, a tocar a música “Diáspora”, que levanta a questão dos refugiados e estará no novo trabalho. Os três surgiram cantando juntos, com Marisa tocando violão, Carlinhos ao cajón e Arnaldo cantando.

Entoavam a música com leve sonoridade egípcia. “Boa noite, nós somos os Tribalistas”, agradeceu Marisa logo depois da canção. Disse que se tratava do lançamento mundial do álbum e anunciou que tocariam então músicas inéditas. E apresentou os outros músicos, Dadi (baixista), Pedro Baby (violão) e Cezar Mendes (também violão).

Durante a madrugada desta quinta-feira, 10, foram divulgadas outras três canções. Serão dez no novo álbum. A nova obra do trio deve ser lançada até o fim do mês nas lojas físicas e virtuais, em CD e DVD.