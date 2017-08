O 1º Centro de Treinamento de Badminton de São Bernardo foi inaugurado na noite desta quarta-feira (09/08), no complexo anexo às escolas municipais Neusa Bassetto e Olavo Bilac, na Vila Mussolini, Rudge Ramos. O local recebeu seis quadras para a prática da modalidade, além de nova pintura interna e externa, reforma das arquibancadas, remarcação da quadra, cobertura externa, nova iluminação e identidade visual.

Em parceria com a Liga São-bernardense e com a Federação Paulista de Badminton, o espaço agora receberá partidas da Liga de Badminton e também está preparado para receber o paradesporto. A Secretaria de Esporte e Lazer também planeja a definição de um cadastro público para oferta de aulas voltadas a crianças e adultos da comunidade interessados em praticar a modalidade.

Em ascensão no Brasil, o Badminton é jogado individualmente ou em duplas, com uso de raquetes e peteca. São Bernardo tem acompanhado a tendência de crescimento da modalidade, postando-se entre três potências do País. A estimativa é que a reforma do ginásio beneficie cerca de 50 atletas.

A inauguração do novo ginásio compõe a agenda de festejos em comemoração ao aniversário de São Bernardo e foi acompanhada pelos atletas surdos Geise Oliveira, Bruna Rocha, Daniel Santos e Victor Santos, que representaram o Brasil na modalidade durante a Surdolimpíadas na Turquia, em julho. Na oportunidade, também foi apresentada a primeira equipe campeã dos Jogos Regionais 2017, composta por Daniel Ramos, Nickolas Pavosky, Vinicius Gori, Gabriel Morales, Luciana Mendonça, Manoela Gori, Vera Guedes e Bruna Vasconcellos.

“Este local está sendo coroado com a conquista do 1º título dos Jogos Regionais da modalidade e com a presença dos nossos atletas. Espero que agora, o Badminton cresça mais ainda na cidade e estamos trabalhando para isso”, discursou o técnico da equipe que disputou a Surdolimpíadas, Manoel Gori.