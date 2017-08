Patrimônio em private banking cresce 7,3% no 1º semestre, diz Anbima

O patrimônio do segmento de private banking cresceu 7,3% no primeiro semestre do ano em relação ao observado no final do ano passado, para R$ 892,3 bilhões, segundo dados divulgados nesta quinta-feira, 10, pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima). De acordo com a entidade, esse crescimento deve-se à valorização dos ativos e pelos novos aportes no período.

Ainda segundo o levantamento, os fundos de investimento são as principais aplicações na carteira dos clientes de private, com R$ 416 bilhões, e a queda das taxas de juros tem favorecido os multimercados.

Já as aplicações na previdência subiram 13,6% no primeiro semestre, para R$ 85,5 bilhões, representando, assim, 9,6% da carteira do private.

No semestre, segundo a Anbima, renda fixa foi o único ativo com queda, refletindo a queda do volume em operações compromissadas.