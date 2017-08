Advogado renuncia à defesa de Adir Assad, que muda estratégia por delação

O advogado Miguel Pereira Neto, renunciou à defesa dos irmãos Adir e Samir Assad e do operador Marcelo Abbud. Em outras ocasiões, o advogado informou que não participaria de um eventual acordo de delação premiada, que vem sendo tentado pelo operador financeiro Adir Assad nos últimos meses no âmbito da Operação Lava Jato. A renúncia é vista nos bastidores como um sinal de avanço na negociação entre o operador e os investigadores.

Pereira Neto e equipe anunciaram que deixariam o caso antes da audiência que ocorreu na manhã desta quarta-feira, 9, no Rio de Janeiro. Adir Assad prestou depoimento ao juiz Marcelo Bretas, responsável pelos desdobramentos da Lava Jato no local. Na audiência no Rio, Adir mudou a estratégia de defesa e confessou pela primeira vez a prática de crimes como lavagem de dinheiro, numa postura considerada colaborativa com o juiz e Ministério Público.

A renúncia da equipe de advogados abarca todas as operações nas quais Adir é investigado e uma petição foi encaminhada com o comunicado ao juiz Sérgio Moro, em Curitiba.

Procurado, o advogado não respondeu as ligações da reportagem para informar o motivo da renúncia. Quem assume a defesa dos operadores é o advogado Pedro Bueno de Andrade, que já participou de delação premiada negociada da Lava Jato e acompanhou Adir na audiência desta manhã.

O empresário é apontado como o maior emissor de notas frias, por meio de empresas de fachada, para lavar dinheiro de empreiteiras suspeitas de envolvimento no escândalo de corrupção na Petrobras. Adir também propôs aos procuradores mapear o funcionamento do sistema financeiro paralelo das construtoras responsável por abastecer as contas de suas empresas.

Adir Assad é investigado em várias frentes e desdobramentos da Lava Jato. Ele já foi condenado pelo juiz Sérgio Moro a 9 anos e 10 meses de prisão por lavagem de dinheiro e associação criminosa. O operador foi preso preventivamente quatro vezes desde 2015 e atualmente está na carceragem da Polícia Federal de Curitiba.