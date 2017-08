Chamou a atenção de todo o país a “ovação” que o prefeito da Capital, João Doria (PSDB), recebeu em Salvador (BA), na última segunda-feira (7), quando foi receber o título de cidadão soteropolitano. Entre aqueles que acompanharam o tucano estava o prefeito de São Caetano, José Auricchio Júnior (PSDB), que até onde se sabe não foi atingido pelos ovos jogados pelos manifestantes baianos. Ao divulgar sua presença no evento, Auricchio não mencionou o fato ocorrido.

Primeira-dama representa Morando em evento

Com agenda na Capital Federal, o prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), não conseguiu comparecer ao 1º Meeting Empresarial, em Santo André, nesta quarta-feira (9), com a presença de João Doria. Mas diferente de qualquer outra ocasião onde o vice-prefeito ou algum secretário representa o chefe do Executivo, desta vez a representante do município foi a primeira-dama Carla Morando.

Tranquilidade na Câmara de São Bernardo

A sessão desta quarta-feira (9), na Câmara de São Bernardo foi mais tranquila do que o de costume. Nem mesmo a negativa ao pedido do vereador Julinho Fuzari (PPS) para falar sobre a “máfia dos pátios de carros” foi motivo para qualquer rusga ou mesmo de um tom de voz mais alto. Outro ponto que chamou a atenção foi a volta das longas suspensões dos trabalhos. Quase 1h30 sem qualquer atividade em plenário.

CPIs entram em pauta na Câmara de Diadema

Na sessão desta quinta-feira (10), na Câmara de Diadema, os vereadores vão analisar duas pautas referentes a CPIs (Comissão Parlamentar de Inquérito). A primeira é o relatório do vereador Josa Queiroz (PT) em relação a CPI da Educação. A segunda pauta será o pedido para prorrogação por mais 30 dias da CPI do Esporte.

Manente contra o financiamento público para campanha eleitoral

A Câmara Federal iniciou os debates da nova reforma política que visa mudar novamente as regras eleitorais. O deputado federal Alex Manente (PPS/SP) defendeu a não utilização do recurso público para bancar as campanhas. Segundo a proposta, seria usado 0,5% da receita corrente líquida do orçamento da União. Outra posição do popular-socialista é transformar a eleição do Legislativo de proporcional para o chamado “distritão”, ou seja, se São Paulo elege 70 deputados, Manente defende que sejam eleitos os 70 primeiros colocados e não por proporção como acontece na atual regra.