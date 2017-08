A Prefeitura de Ribeirão Pires, por meio da Secretaria de Transportes e Trânsito, em parceria com a Secretaria de Educação, Inclusão, Cultura e Tecnologia, deu início ao curso Educação no Trânsito para os alunos dos Jardins I e II da Escola Municipal Fiorindo Roncon, situada no bairro Roncon. As aulas, que terminarão no final de agosto, utilizam metodologia de aplicação por meio de embasamento pedagógico e tem o objetivo de empregar os conceitos de trânsito na vivência das outras disciplinas, entre elas língua portuguesa, matemática e geografia.

A ideia é transformar os alunos em multiplicadores do conhecimento. “Pudemos perceber que as crianças transmitem aos pais o que aprendem no curso. Na última reunião de pais e professores da nossa escola, notamos o interesse dos responsáveis em conhecer este projeto, pois as crianças falam muito em casa sobre o que aprenderam”, afirma a diretora da escola municipal, Mônica Enes Perez. Ao todo, participam do curso 159 alunos matriculados na instituição, com idades entre 4 e 5 anos.