Construção civil teve criação de empregos pela 1ª vez em 33 meses, mostra Caged

O ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, comemorou a criação de 724 empregos no setor da construção civil no mês passado. O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) mostrou o primeiro resultado positivo após 33 meses consecutivos de fechamento do número de vagas no setor.

Para o ministro, o indicador reforma a percepção de que consolidação da trajetória de recuperação do mercado de trabalho. Nos meses anteriores, técnicos do Ministério do Trabalho indicavam a expectativa de reação do emprego na construção aconteceria no decorrer do segundo semestre.

Nogueira comentou que a construção civil é um dos segmentos que indicam que o consumidor já tem maior poder de compra. Para o ministro, iniciativas como a liberação das contas inativas do FGTS permitiram aos brasileiros quitar dívidas e, assim, reduzir o endividamento. Esse fenômeno, diz o ministro, o que abre espaço para a tomada de crédito.