A banda Instinto Animal se apresenta, neste sábado (12/8), no Encontro de Autos Antigos em palco montado no estacionamento do Ginásio Poliesportivo Adib Moysés Dib. O show faz parte da programação de aniversário de São Bernardo, que promove atividades culturais durante todo o mês de agosto.

Formada por Léo Fernandes (guitarra e vocal), Urso (baixo) e Dani Martins (bateria), o power trio está na estrada desde 2013. Durante este período, Instinto Animal já se apresentou em várias unidades do SESC, além de pubs e festivais.

No final de 2016, a banda lançou seu disco de estreia, batizado de Vertigem. O trabalho conta com onze faixas autorais, que expressam problemas e situações do cotidiano de qualquer ser humano, incluindo dos próprios integrantes; a produção é assinada por Lampadinha, produtor que acumula cinco Grammy Latino na carreira.

SERVIÇO:

Instinto Animal se apresenta em São Bernardo

Onde: Ginásio Poliesportivo Adib Moysés Dib (av. Kennedy, 1155, Parque Anchieta)

Quanto: Entrada Franca

Data e horário: sábado, dia 12 de agosto. A partir das 17h.