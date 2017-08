Invicto e vindo de quatro vitórias consecutivas na Copa Paulista, o São Caetano demonstra estar preparado para lidar com as adversidades da competição. O Azulão participa deste campeonato pela quarta vez em sua história, porém, na edição deste ano, é a primeira que o Pequeno Gigante disputa de maneira consecutiva.

Remanescente das campanhas realizadas pelo clube nos últimos anos, Bruno Recife vê o time do ABC preparado para encarar as dificuldades do campeonato. “Apesar do começo não ter sido dos melhores, sabíamos do potencial e da qualidade do nosso time. Não foi a toa que alcançamos o acesso para a primeira divisão do paulista, e aos poucos estamos conseguindo reencontrar aquele ritmo apresentado no início da temporada”, avaliou.

Depois de sete partidas disputadas, o São Caetano encerrou o primeiro turno, do Grupo 3, com 15 pontos conquistados. Apesar do bom desempenho demonstrado nos confrontos iniciais, Bruno Recife ressaltou a importância de permanecer com os pés no chão nos duelos seguintes, com a intenção de evitar possíveis surpresas.

“Temos de manter a mesma humildade, determinação e aplicação na marcação. Os jogos da Copa Paulista são de muita intensidade, por isso, precisamos ter equilíbrio para sair de campo com as vitórias. É necessário continuar com um ritmo forte”, contou o lateral-esquerdo.

Peixe

Inaugurando o returno da primeira fase, o São Caetano enfrenta o Santos, neste sábado (12/08), às 16h, na Vila Belmiro. Com a intenção de assegurar novo triunfo nesta edição da Copa Paulista, o foco azulino é total neste próximo compromisso.

“Para este reencontro já conhecemos o adversário, assim como eles nos conhecem também. O Santos nos deu bastante trabalho na partida passada, pois é uma equipe jovem, rápida e com jogadores de qualidade. Vamos enfrentar muitas dificuldades, apesar do campo deles ser bom e favorecer o toque de bola. Vai ser um grande jogo, mas a nossa equipe possui condições de buscar o resultado positivo”, afirmou Bruno Recife.

O embate anterior entre os clubes terminou empatado em 2 a 2. Régis e Eduardo Luiz marcaram pelo Azulão, enquanto Diego Cardoso e Leonardo fizeram os gols do Peixe.