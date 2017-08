A Secretaria da Educação do Estado abriu, nesta quarta-feira (9/07), as inscrições para o Prêmio Educação nas Redes: os Novos Influenciadores Digitais, com o apoio do Google for Education. O objetivo é conhecer e premiar alunos e professores das mais de 5 mil escolas estaduais que produzam conteúdo sobre cultura, comportamento e educação para canais como o Youtube, Facebook, Twitter e Instagram. No ABC, mais de 263 mil alunos poderão se inscrever, além de professores e funcionários.

Os estudantes e docentes concorrerão em quatro categorias. Os finalistas serão definidos com base em uma metodologia que avalia o engajamento, o alcance e a relevância do conteúdo publicado. Na fase final, os cinco melhores de cada categoria participarão de uma votação online para definir os vencedores.

Entre os prêmios estão bolsas para um curso sobre produção de vídeos no Google. Os vencedores serão anunciados em um evento no dia 31 de outubro, na sede do Google, em São Paulo.

Os 20 alunos e professores selecionados para a final também deverão produzir um vídeo com sugestão de aplicativo ou ferramenta que possa ser produzido pelo Google. O projeto será avaliado por um júri. A ideia vencedora será estudada e poderá ser desenvolvida pela empresa.

As inscrições devem ser feitas na página www.educacao.sp.gov.br/influenciadores até 27 de agosto.