Cauã Reymond diz que relação com a filha o deixou ‘menos machista’

O ator Cauã Reymond mudou sua rotina para ficar mais perto da filha, Sofia, de 5 anos, fruto do relacionamento com a atriz Grazi Massafera.

Em entrevista ao Conversa com Bial, Cauã falou sobre a guarda compartilhada com a ex-mulher. “A gente tem uma boa relação e conseguiu se organizar. A nossa vida é muito próxima, moramos no mesmo bairro. A Sofia estuda a dois minutos da minha casa e a cinco da casa da mãe”, afirmou o artista.

Ele explicou que organiza o trabalho e outras atividades de acordo com a programação de Sofia, para poder passar mais tempo com a herdeira.

“Não vou mais surfar no Rio de Janeiro, por exemplo, porque se perde quatro horas entre ir e voltar da praia. Não existe mais esse espaço de tempo, então é preciso fazer uma escolha: ou você fica em casa, se responsabiliza e prefere um abraço do que uma manobra, ou você fica ausente”, declarou.

Além disso, Cauã também revelou que o relacionamento com a filha mudou sua forma de pensar sobre as mulheres.

“Eu era mais machista, meu avô era paraibano, não deixou minha avó trabalhar. Eu era contra essa história de ser pai e mãe, ao mesmo tempo”, disse o ator.

Atualmente, Cauã namora a modelo Mariana Goldfarb e os dois já deram a entender que querem casar em breve.