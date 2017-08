A Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR) realizará, nos dias 11 e 12 agosto, no campus de São Bernardo do Centro Universitário FEI, a etapa regional da competição.

Nesta fase, chamada de Modalidade Prática, mais de 100 equipes de alunos de escolas da região constroem robôs autônomos que devem ser aptos a se orientarem em um ambiente real de desastre e, sem interferência humana, seguir uma trilha até a vítima e resgatá-la. A Modalidade Prática é composta de dois níveis: um voltado aos alunos do ensino fundamental e outro para estudantes do ensino médio e técnico, incluindo aqueles matriculados em cursinho pré-vestibular (em Instituição de Ensino). Os participantes devem ter no máximo 19 anos.

“O objetivo principal da OBR é fomentar a robótica e o desejo pela tecnologia em todo o País. É sensacional ver o que crianças e jovens conseguem fazer com robôs autônomos e programados”, comenta o coordenador estadual da OBR e professor do curso de Ciência da Computação da FEI, Flavio Tonidandel.

Ao todo serão 12 regiões com mais de 600 equipes competidoras. Destas, sairão 120 equipes para a etapa estadual que acontecerá em setembro, também no Centro Universitário FEI. As melhores equipes irão representar o Estado na final, que ocorrerá na Competição Brasileira de Robótica, em novembro, em Curitiba, Paraná.

Serviço

Dias e horários: 11 e 12 de agosto das 8h às 18h

Local: Centro Universitário FEI – Av. Humberto de Alencar Castelo Branco, 3972-B – Assunção, São Bernardo do Campo, São Paulo.

Informações: http://www.obr.org.br/

Evento aberto ao público