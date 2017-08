O hairstylist e make-up profissional Léo Strong, do Pelle & Capelli – Instituto de Estética e Beleza, de Santo André, retornou da Bahia com várias novidades para suas clientes e uma delas são as novas nuances de cor, entre os tons de marrom e bege, que já estão em alta.

O lançamento da nova linha aconteceu durante o Encontro Win Education, realizado no Iberostar Praia do Forte, durante o período de 31 de julho a 3 de agosto, onde reuniu os melhores e mais renomados profissionais do país.

Na área há 6 anos, Léo Strong já participou de vários congressos nacionais e internacionais, incluindo eventos em Paris e Londres e, no próximo dia 21 de agosto, embarcará para Curitiba a fim de prestigiar a quarta edição do Pátio Batel Fashion Walk, organizado pelo Shopping Pátio Batel. Na ocasião, serão apresentadas as tendências da Primavera/Verão 2017/2018, além de desfiles e talks com curadoria do Team Vogue.