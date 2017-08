Teatrinho no Atrium traz edição especial para o Dia dos Pais

Uma das histórias que melhor representam o amor paternal, Pinóquio é a atração neste sábado (12/8), do Teatrinho no Atrium, programação gratuita do centro de compras que reúne teatro infantil, contação de histórias e brincadeiras.

No enredo, o personagem Gepeto constrói Pinóquio, um boneco de madeira que ele trata como filho. Um belo dia, uma fada azul dá vida a Pinóquio, com a condição de que para virar gente, ele não mentisse. Caso a desobedecesse, seu nariz iria crescer. Começa então uma fantástica aventura, na qual Pinóquio terá que mostrar sua lealdade e honestidade, virtudes para se tornar um menino de verdade.

Teatrinho no Atrium/ Especial Dia dos Pais

Quando: sábado (12/8)

Horário: 15h

Local: Praça de Alimentação

Classificação: livre

Gratuito