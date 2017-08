Empresas devem declarar capital estrangeiro até 15 de agosto

O Banco Central informou nesta quarta-feira, 9, por meio de newsletter, que as empresas têm até 15 de agosto para encaminhar à instituição informações referentes ao Censo Anual de Capitais Estrangeiros no País. De acordo com o BC, devem participar do levantamento as empresas e fundos de investimentos sediados no Brasil que possuam participação direta de não residentes no capital social, com patrimônio líquido igual ou superior ao equivalente a US$ 100 milhões em 31 de dezembro do ano passado.

Além disso, devem prestar informações as empresas com saldo devedor total de créditos comerciais de curto prazo concedidos por não residentes em montante igual ou superior ao equivalente a US$ 10 milhões.

O objetivo do censo é mensurar o estoque de Investimento Direto no País (IDP) ao final de cada ano-base – no caso, o ano anterior ao da realização da pesquisa.

“Junto com as informações sobre os ativos externos compilados pela pesquisa de Capitais Brasileiros no Exterior (CBE), os resultados do Censo permitem auferir a Posição Internacional de Investimentos (PII), que, integrada ao Balanço de Pagamentos, constituem as estatísticas fundamentais sobre o setor externo da economia brasileira”, disse Sandro Fabi, assessor no Departamento Econômico do BC. “Adicionalmente, os dados obtidos pelo Censo viabilizam a participação do País na Pesquisa Coordenada sobre Investimentos Diretos realizada anualmente pelo FMI para apurar os estoques globais de investimentos diretos, bem como sua distribuição por país investidor e por receptor.”

O censo de 2015, com ano-base 2014, registrou 1.948 declarantes, sendo que o estoque declarado de IDP totalizou US$ 674,4 bilhões. Os dados referentes ao levantamento realizado no ano passado ainda estão sendo revisados.

Mais informações sobre o censo deste ano podem ser obtidas no site do BC – www.bcb.gov.br .