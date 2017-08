Com estratégia de nacionalizar o discurso contra o PT, o prefeito de São Paulo, João Doria (PSDB), descartou entrar em disputa com o governador Geraldo Alckmin (PSDB) pela candidatura presidencial na eleição de 2018. O tucano discursou por cerca de 15 minutos, na manhã desta quarta-feira (09/8), perante empresários, no Teatro Municipal de Santo André, e na oportunidade novamente dirigiu o foco contra o petismo.

Embora se projete nacionalmente como maior crítico ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Doria negou qualquer possibilidade de romper com Alckmin, cotado para disputa pelo Palácio do Planalto. O governador foi seu padrinho no PSDB para o pleito à Prefeitura de São Paulo no ano passado, ao provocar novo racha no partido. Mesmo assim, o tucano derrotou o ex-prefeito Fernando Haddad (PT) no primeiro turno.

A expectativa é que até o fim do ano, o PSDB já tenha um pré-candidato definido à presidência da República. Doria não descartou a possibilidade de disputar as prévias para disputa nacional, desde que não tenha a concorrência do governador. “Com Alckmin, não disputarei. Não faz o menor sentido. Ele é um nome histórico, fundador do PSDB, um amigo de 38 anos. Tenho de respeitar a sua dimensão política”, afirmou.

Ao lado do prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), na primeira edição do Meeting Empresarial organizado pelo governo andreense, Doria iniciou a fala enfatizando a vitória na eleição municipal de 2016 contra o PT. O tucano avaliou que o discurso antipetista será o tom da campanha eleitoral no próximo ano e, apesar de negar fazer uma “agenda presidencial” pelo Brasil, seguirá o tom contrário ao partido e a Lula.

“Vencemos o PT e isso nos dá uma satisfação pessoal. O PT é mestre em fazer o ‘malfeito’ e muito competente em divulgar como se o ‘malfeito’ fosse o ‘benfeito’. Essa foi a motivação que tive para sair da minha zona de conforto como empresário e vir para área pública. Poderia ficar onde estava. Sou empresário bem-sucedido, enriqueci trabalhando, viu Lula? Coisa que você (Lula) não sabe fazer”, discursou.

Dentro do PSDB, Doria também é o nome mais forte à sucessão de Alckmin ao governo paulista. No entanto, o cenário colocaria o prefeito numa queda de braço com o vice-governador Márcio França (PSB), ao comando do Palácio dos Bandeirantes no próximo ano. Hoje, os dois partidos já se mexem por alianças com legendas que dão sustentação ao governador, visando o tempo de televisão na propaganda eleitoral.

Relação

Principal mote de seu perfil como prefeito, a relação entre os setores público e privado foi um dos temas abordado por Doria a empresários em Santo André. “É preciso ser empresa cidadã. Em um país em crescimento e com tantos problemas como o Brasil, cabe aos empresários o papel de cidadania. Além de produzir lucro e gerar empregos, é preciso compreender que melhorar a condição de vida do cidadão, melhora a condição como empresa, para gerar mais mercado e consumidores”, pontou.

“Ovada”

Atingido por um ovo na noite de segunda-feira (07/8), em visita a Salvador, na Bahia, Doria classificou o episódio como um ato orquestrado por uma “minoria ruidosa e hostil”. O prefeito foi alvo de protesto de movimentos de esquerda, ao lado de seu homólogo da capital baiana, ACM Neto (DEM), quando se dirigia à Câmara dos Vereadores, para receber o título de cidadão soteropolitano.

“Meu pai era soteropolitano, nasceu em Salvador. A minha metade como alma é baiana. Vocês (público) puderam acompanhar pelos veículos de comunicação e pelas redes sociais, primeiro, o bom tratamento que o legítimo povo baiano ofereceu lá. E o tratamento hostil de uma minoria ruidosa e maldosa que não quer o bem do Brasil. A essas pessoas, que querem o mal e a intolerância, eu ofereço o meu abraço”, rebateu.