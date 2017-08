Ticiane Pinheiro se emociona com nascimento do filho de Karina Bacchi

Escolhida para ser madrinha de Enrico, o primeiro filho de Karina Bacchi, que nasceu nesta quarta-feira, 9, a apresentadora Ticiane Pinheiro fez um post no Instagram dando boas-vindas ao afilhado.

“Nasceu meu afilhado lindo. Bem-vindo Enrico Bacchi. Bem-vinda, Ka, ao mundo mágico que é ser mãe. O amor incondicional, a leveza da vida e o mundo colorido você começa a ver com mais clareza agora. Esse pingo de gente irá mudar a sua vida de uma maneira tão linda que não tem como explicar, apenas vivenciando isso para saber o que eu estou dizendo”, escreveu.

“Que alegria, o filho que você gerou, que você cuidou com tanto amor quando estava dentro da sua barriga, agora vai ser protegido por você aqui fora e você vai ensinar tudo para ele. Você vai amá-lo como nunca amou ninguém porque esse amor de mãe para os filhos é algo muito maior do que tudo. Um amor tão puro, tão sensível, tão lindo que quando a gente menos espera o amor nos completa”, adicionou Ticiane na postagem.

“Estou muito feliz de saber que ele chegou cheio de saúde e que você me escolheu para ser a madrinha, para compartilhar tudo isso com você. Eu não estou grávida, mas vivenciei cada momento com você, curto com você, fico feliz com você”, completou a mãe da Rafaella Justus.