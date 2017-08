Três regiões entre as 13 pesquisadas mantêm deflação no IPCA de julho, diz IBGE

Apesar da aceleração da inflação na passagem de junho para julho, três regiões voltaram a registrar deflação no último mês, dentro do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O IPCA saiu de uma queda de 0,23% em junho para avanço de 0,24% em julho. No entanto, ainda houve resultados negativos no último mês em Campo Grande (-0,24%), Porto Alegre (-0,12%) e Rio de Janeiro (-0,03%).

Em Campo Grande, a maior queda, as carnes registraram uma redução de 2,02% nos preços.

Já o resultado mais elevado, verificado na região metropolitana de Curitiba (0,49%), o aumento foi impulsionado pelas contas de energia elétrica, que ficaram 9,33% mais caras em razão do reajuste de 7,09%, em vigor a partir de 24 de junho.

A taxa acumulada em 12 meses, entretanto, ficou abaixo do centro da meta de 4,5% perseguido pelo governo em todas as 13 regiões pesquisadas. A taxa mais elevada foi a do Recife (4,24%) e a mais baixa, a de Goiânia (1,31%).