Por obras, pista sul da Anchieta terá interdições durante o mês de agosto

A rodovia Anchieta terá parte de sua operação alterada durante todo o mês de agosto. O motivo são as obras na rodovia, que anualmente passa por manutenção.

A pista norte da Anchieta, usada por motoristas que saem do litoral na direção de São Paulo, está com sentido invertido entre terças e quintas-feiras, das 4h às 15h durante este mês. Neste período, a via estará sendo usada apenas pelos motoristas que vão para o litoral, principalmente para o Porto de Santos. “Não podemos bloquear o acesso à região litorânea”, afirmou a Ecovias, concessionária da rodovia.

Estão sendo feitas na via obras gerais como pavimento, sinalização e faixa refletiva. O caminho sentido capital foi desviado para o trecho Imigrantes, que, segundo a Ecovias, está registrando maior lentidão devido ao excesso de caminhões. “Na via agora estão transitando tanto os veículos que já passam por lá quanto os que tiveram que alterar sua rota”.

Segundo a concessionária, a pista norte da Anchieta ficará interditada nos momentos de menos fluxo de veículos. “Podemos nos dar o luxo de bloquear a via nesse intervalo de tempo”, disse a Ecovias.