Rodrigo é denunciado e pode pegar 12 jogos de gancho por agressão a Milton Mendes

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) não deve aliviar para o zagueiro Rodrigo, que recentemente pegou uma pena de quatro jogos de suspensão por desrespeito ao trio de arbitragem e por agressão física na derrota para o Palmeiras por 2 a 1. O defensor, agora, foi denunciado pela Procuradoria pelos empurrões no técnico Milton Mendes, após o duelo frente ao Vasco, no último domingo, em Campinas, pela última rodada do Brasileirão.

Rodrigo foi enquadrado no Artigo 454-A do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que prevê pena de quatro a 12 jogos de suspensão. Esse número ainda pode aumentar para 24 se o auditor considerar lesão corporal grave, com base no laudo médico apontado pelo exame de corpo de delito feito pelo treinador, que também realizou Boletim de Ocorrência contra o zagueiro.

A Polícia Civil está investigando o caso, mas ainda não abriu inquérito por causa da atitude polêmica do zagueiro. Segundo o Boletim de Ocorrência, Milton Mendes afirmou que Rodrigo “sem qualquer explicação, virou-se e passou a agredi-lo com empurrões, chutes e pisão no pé, xingando-o de filho da p…”.

A assessoria do treinador ainda revelou que a tal lesão no pé foi confirmada pelo exame de corpo de delito. Já a Ponte Preta afirmou que o zagueiro não irá se pronunciar sobre o ocorrido até o dia do julgamento.

Independentemente do ocorrido, Rodrigo desfalcará a Ponte Preta nesta quarta-feira, às 20h, diante do Fluminense, no estádio Moisés Lucarelli, pelo acúmulo de cartões amarelos. A data do julgamento do atleta ainda não foi definida.

A partida entre Ponte e Flu é válida pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro e foi adiada do dia 30 de julho para esta quarta-feira por causa da morte do filho mais novo do técnico tricolor Abel Braga, João Pedro, que caiu da janela do banheiro do seu apartamento no Rio, no dia 29.