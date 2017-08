Gusttavo Lima chama artista de rua de Goiânia para cantar com ele

O cantor Gusttavo Lima surpreendeu um artista de rua de Goiânia que cantava uma música dele em um semáforo da cidade. Geú Primo, mais conhecido como “cantor do sinal”, cantava “Que Pena que Acabou” em frente a um prédio onde Lima estava.

Ao descer do edifício, o cantor começou a gravar Primo. “Olha isso, no meio da rua de Goiânia”, diz o sertanejo em vídeo publicado nas redes sociais dele.

Em seguida, Gusttavo Lima chama o artista de rua para perto e começa a cantar com ele. “Na hora eu não acreditei. Aí foi caindo a ficha e me aproximei”, declarou Primo em seu canal no YouTube. O “cantor do sinal” diz que viaja pelo Brasil há quatro anos e faz suas apresentações nos sinais de trânsito.