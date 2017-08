Trump exalta arsenal nuclear dos EUA, mas diz esperar não usá-lo

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse hoje que sua primeira ordem, ao assumir o governo, foi pedir a renovação e modernização do arsenal nuclear do país.

“(O arsenal) é agora muito mais forte e poderoso como nunca antes”, afirmou Trump, em mensagem publicada no Twitter.

Trump, contudo, disse também na rede social esperar que os EUA nunca precisem usar esse poderio. “Mas jamais haverá um momento em que não sejamos o país mais poderoso do mundo!”, ressaltou.

Os comentários de Trump vêm um dia depois da escalada das tensões recentes entre EUA e Coreia do Norte.

Ontem, Trump ameaçou a Coreia do Norte com “fogo e fúria nunca vistos antes pelo mundo” se continuar a intimidação a Washington. Em resposta, o regime norte-coreano anunciou que irá estudar cuidadosamente a possibilidade de um ataque com míssil a uma base militar dos EUA no território americano de Guam.