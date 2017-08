Guardas civis metropolitanos são baleados em porta de escola da zona leste de SP

Três guardas civis metropolitanos que faziam ronda escolar na zona leste de São Paulo foram vítimas de um ataque na noite desta terça-feira, 8. O crime ocorreu por volta das 19h, horário de saída dos estudantes.

Pelo menos quatro criminosos se aproximaram da equipe da Guarda Civil Metropolitana (GCM), que fazia a ronda da Escola Municipal de Ensino Fundamental Prefeito José Carlos de Figueiredo Ferraz, na região do Jardim Arthur Alvim. Os criminosos atiraram contra os GCMs, que revidaram. Uma guarda foi baleada no braço e na boca e outro agente, que vestia colete a prova de balas, foi atingido no abdômen. Ambos foram socorridos e passam bem.

A Polícia Militar informou que os assaltantes roubaram um carro e fugiram do local. Até às 9h desta quarta-feira, 8, ninguém havia sido preso. Nenhum estudante ou transeunte ficou ferido e a Guarda Civil Metropolitana não informou, ainda, qual seria a motivação do crime.