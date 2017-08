Carro atropela soldados perto de Paris e deixa 6 feridos

Um carro atropelou nesta quarta-feira um grupo de soldados no subúrbio de Levallois-Perret, perto de Paris, segundo informou a polícia francesa no Twitter. Seis dos soldados ficaram feridos, dois deles com gravidade, de acordo com relatos da mídia.

Os soldados fazem parte de uma força antiterrorista deslocada para locais da França que estariam mais sujeitas a ataques, como prédios religiosos ou pontos turísticos.

A polícia francesa está em busca do veículo, que fugiu após o atropelamento. Fonte: Dow Jones Newswires.