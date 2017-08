Aumentar a aproximação e representatividade junto ao segmento industrial e conseguir penetração dentro do planejamento regional de políticas públicas para o segmento. Essas são as estratégias principais do novo diretor titular eleito do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp) Santo André, Norberto Luiz Perrella. A nova diretoria foi eleita na segunda-feira (7) para o mandato 2018/2021.

De acordo com as informações, a eleição teve chapa única e o pleito contou com participação de 43% dos associados industriais da entidade, que votaram por unanimidade na chapa, sem votos brancos ou nulos. O número total de votantes, porém, não foi passado pela entidade. A diretoria regional do Ciesp Santo André também abrange os município de Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra.

“Precisamos ouvir e dar voz aos empresários para que possam desenvolver o verdadeiro papel da indústria. Outro ponto importante é conseguir participação regional nas políticas de desenvolvimento econômico e planejamento estratégico”, disse Perrella, acrescentando que anteriormente o contato com os gestores sempre foi muito difícil e agora se abre possibilidade de aproximação.

Dentro da proposta apresentada fazem parte do plano de ação maior envolvimento com o Consórcio Intermunicipal e com a Agência de Desenvolvimento Econômico do Grande ABC.

O novo diretor da entidade integra o Ciesp há cinco anos e atualmente também faz parte do comando como 1º vice- diretor, ao lado do diretor titular, Emanuel José de Viveiros Teixeira.

Teixeira ainda tem pela frente pouco mais de quatro meses de mandato, até 31/12, e afirma que deixa posto com trabalho efetivo realizado, apesar de alegar que o setor industrial vem sofrendo processo de desindustrialização há pelo menos duas décadas.

“Tenho a frustração de não ter tido tempo para agir, enquanto representante da entidade, e convencer essa elite política de que as coisas estão erradas, a situação atual comprova isso. O País só é forte com uma indústria forte”, diz Teixeira, que também integrou a chapa vencedora como 2º vice-diretor.