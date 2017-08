A Prefeitura de Mauá e a Univesp (Universidade Virtual do Estado de São Paulo), recebem até sexta-feira (11/8) as matrículas dos aprovados no vestibular. Os aprovados no vestibular Univesp para o Campus Mauá podem fazer matrícula no Centro de Formação de Professores Miguel Arraes (rua Rio Branco,183 – Centro), até 11 de agosto, das 13h às 21h.

A lista dos alunos aprovados e os documentos necessários para matrícula estão disponíveis no link: https://univesp.br. Em caso de dúvidas, o contato pode ser feito pelo e-mail vestibularunivespmaua@gmail.com.

São 200 vagas, sendo 50 para cada curso de graduação na cidade (Engenharia de Produção, Engenharia de Computação, Licenciatura em Matemática e Pedagogia).

O polo da Univesp em Mauá será no Centro de Formação de Professores Miguel Arraes (rua Rio Branco, 183, Centro). No espaço, os alunos terão infraestrutura (computadores, impressoras e acesso à internet) e realizarão atividades como provas, discussões em grupo e trabalhos orientados. Também poderão solicitar serviços de secretaria acadêmica.

No entanto, grande parte do curso é realizado em Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). Trata-se de uma plataforma on-line na qual os estudantes desenvolvem atividades acadêmicas que incluem assistir a videoaulas, acessar material didático e bibliografia das disciplinas, e tirar dúvidas do conteúdo com tutores.

Instituição – Criada em 2012 como Fundação, a Univesp é uma instituição de Ensino Superior mantida pelo Governo do Estado de São Paulo, e vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, com credenciamento como universidade pelo Conselho Estadual de Educação e pelo MEC.