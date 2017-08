Foi publicado nesta terça-feira (8), no Diário Oficial de Ribeirão Pires, o decreto que reajusta a tarifa do transporte municipal de R$ 3,80 para R$ 4 a partir do próximo domingo (13). Segundo o decreto nº 6.739, do último dia 27 de julho, o aumento em R$ 0,20 no valor foi feito por uma questão de “reequilíbrio econômico-financeiro contratual”.

Morando vai à Brasília em busca de financiamento

O prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), foi à Brasília nesta terça-feira (8), em busca de financiamento para algumas obras no município como corredores de ônibus. O tucano não detalhou quais reuniões teria na capital federal. As visitas dos prefeitos da região aos ministérios estão cada vez mais frequentes, o próximo será o chefe do Executivo de Ribeirão Pires, Kiko Teixeira (PSB), que vai se reunir com o Ministro das Comunicações, Gilberto Kassab (PSD), para tratar de assuntos relacionados aos rádios comunicadores digitais.

Atraso em programação evita perguntas a secretário de Segurança Pública

Durante a apresentação do Gamesp na região, nesta terça-feira (8), estava previsto que os secretários municipais de Defesa Civil fariam perguntas ao secretário estadual de Segurança Pública, Mágino Alves Barbosa Filho. Só que como a programação estava atrasada, apenas Orlando Morando conseguiu explanar alguma coisa. O cerimonial chegou a ficar perdido durante alguns minutos e o próprio tucano acabou dando por encerrar a atividade no Paço são-bernardense.

Edinho Silva participa de seminário em Diadema

O prefeito de Araraquara, Edinho Silva (PT), participou de um seminário de Balanço, Perspectivas e Desafios para as Políticas de Fomento à Economia Solidária no Estado de São Paulo. O evento ocorreu nesta terça, na FAD (Faculdade de Diadema), e também teve a presença do prefeito diademense, Lauro Michels (PV), e do deputado estadual Teonílio Barba (PT).

Santo André terá novos cursos da Univesp

Conforme noticiado pelo RD, nesta segunda-feira (7), o prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), assinou um convênio com a Univesp (Universidade Virtual do Estado de São Paulo), para a criação de 200 novas vagas. Serão oferecidos cursos de matemática, engenharia de produção, engenharia de computação e pedagogia. Atualmente já existem 80 vagas pra os cursos de física e química.