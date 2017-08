Agnaldo Timóteo diz que quer se filiar ao PT para ‘brigar pelo Lula’

Ao se declarar um “autêntico socialista”, o cantor e ex-vereador Agnaldo Timóteo, 81 anos, afirmou que está disposto a se filiar ao PT, lançar-se como deputado federal e fazer campanha para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 2018. “Eu quero brigar pelo Lula”, avisou.

O colunista Ancelmo Gois, do jornal O Globo, publicou que o artista pretende se filiar ao PT em setembro. “Na verdade, posso me filiar amanhã. É só o Lula me ligar que eu pego um busão para São Paulo (ele mora no Rio de Janeiro), vou para o meu apartamento na Rua Augusta, me barbeio e vou assinar”, disse.

Segundo o próprio Timóteo, o convite teria sido feito por Lula ainda em 2012 – quando o ex-presidente foi homenageado pela Câmara Municipal de São Paulo. “Na época, eu era vereador e o Lula disse pra mim que o dia que eu quisesse entrar para o PT ele mesmo abonaria minha ficha de filiação”, contou. Timóteo diz estar disposto a correr o País fazendo campanha para Lula. “Não existe nenhuma prova contra ele. Aliás, ele foi o melhor presidente que o Brasil já teve”, disse.

A carreira política do cantor é, no mínimo, curiosa. Ele foi deputado federal pelo PDT, mas desentendeu-se com Leonel Brizola, abandonou o partido e, já no PDS, votou em Paulo Maluf no colégio eleitoral, em 1985. Timóteo também passou pelo PP, PL, PR e PMDB. “Não fui eleito vereador nas últimas eleições porque os partidos não colocaram R$ 1 na minha campanha. Bom, se não é para ter dinheiro, vou me candidatar para ajudar um homem que eu acredito, o Lula”.

Timóteo lembra que gosta de dizer, em tom de brincadeira, que foi “melhor torneiro mecânico do que o Lula” e que “é um autêntico socialista”. “Muitos artistas ficaram milionários se dizendo de esquerda. Eu não, eu nunca ganhei dinheiro me fazendo de perseguido”, diz.

O artista espera não ter problemas com a militância petista. “Não. Sou um homem honesto, disposta a trabalhar pela candidatura do Lula”, afirma. O presidente do diretório municipal do PT-SP, Paulo Fiorilo, afirmou que uma filiação de Agnaldo Timóteo seria discutida pela legenda “com todo interesse”. “Durante o período em que foi vereador, ele sempre defendeu Lula”, falou Fiorilo. A assessoria de imprensa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ainda não se manifestou sobre o assunto.