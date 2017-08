Preparador revela cinco atletas mais cansados do elenco do Corinthians

O Corinthians pretende aproveitar a folga na tabela para renovar o fôlego e dar maior descanso para os jogadores que têm mais participado dos jogos na temporada. O preparador físico do clube, Walmir Cruz, revelou nesta terça-feira quais são os atletas que causam maior preocupação e o que está sendo feito para que todos consigam aproveitar o período sem jogos.

Segundo Walmir, Balbuena, Guilherme Arana, Gabriel, Maycon e Jô são os que causam maior preocupação. “São jogadores que atuaram muito nessa temporada. Fechamos agora 50 jogos contra o Sport, o que significa três dias e meio para cada jogo. É muita coisa. Nossa preocupação é o atleta estar na plenitude da parte física”, destacou Walmir.

“Esses jogadores têm sequência maior de jogos consecutivos, por isso vamos ter um cuidado maior com eles e os atletas que atuaram nos últimos jogos. Eles vão se recuperar, farão trabalho mais leve amanhã (quarta) e depois vamos seguir uma programação de recondicionamento”, explicou Antonio Carlos Fedato, fisiologista do Corinthians.

Os jogadores considerados titulares do Corinthians só vão para o campo na quarta-feira. Na segunda e nesta terça-feira, eles ficaram na academia fazendo trabalho físico. “Dividimos o grupo em dois. O pessoal com desgaste maior, que vem atuando, colocamos para recuperar essa parte muscular. Com os outros, que não vem atuando ou entram do banco, estamos promovendo trabalhos mais específicos de força e potência”, disse Walmir.

A partida contra a Chapecoense, que seria realizada no próximo final de semana, foi adiada para o dia 23 de agosto. Assim, o time corintiano só volta aos gramados no dia 19, para enfrentar o Vitória, no Itaquerão.