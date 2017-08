Durante a apresentação do retorno das atividades do Gamesp (Gabinete Metropolitano de Gestão Estratégica de Segurança Pública), no ABC, nesta terça-feira (8), o prefeito de São Bernardo e presidente do Consórcio Intermunicipal Grande ABC, Orlando Morando (PSDB), pediu ajuda do Estado para a compra de novos equipamentos para a GCM (Guarda Civil Municipal) das sete cidades da região.

Durante o evento realizado no Paço de São Bernardo, Morando pediu ajuda do Estado para realizar convênios com os municípios para a compra de veículos. “Ainda temos alguns veículos do modelo Parati, acho que esse modelo não é fabricado há 15 anos. Temos Kombi, então precisamos modernizar isso”, explicou Morando ao secretário estadual de Segurança Pública, Mágino Alves Barbosa Filho.

A justificativa para o pedido é o fato do Estado ter isenção do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviço) e desconto por sempre adquirir uma grande quantidade de carros para as policias Civil e Militar. Mágino afirmou existe uma possibilidade de que esses convênios aconteçam a partir do próximo ano. Existe um projeto de lei na Assembleia paulista sobre o assunto.

O segundo pedido foi a abertura de crédito para a compra de armas mais modernas. Só São Bernardo gastará R$ 300 mil para a compra de 100 novos equipamentos. O secretário afirmou que esse debate pode ser feito nacionalmente. Inclusive a PM paulista chegou a enviar várias armas para estados do Nordeste no último mês.

O terceiro ponto da lista foi a abertura de crédito para a compra de rádios comunicadores digitais para a GCM e também para outros serviços como o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Orlando Morando chegou a dizer que caso o Governo Federal mantenha a intenção de dar fim ao sinal analógico para os rádios comunicadores, os serviços do município entraram em “colapso”.

Crimes

Durante a apresentação do Gamesp, o Mágino Alves apresentou os números da violência na região. Na região do ABC, três tipos de crimes receberam o alerta do secretário estadual. O primeiro foi sobre homicídios. No primeiro semestre do ano passado ocorreram 76 casos e no mesmo período de 2017 o número subiu para 100.

Outro crime que vem chamando a atenção pelo seu crescimento é o roubo de carga. Nos primeiros seis meses deste ano foram 232 casos, sendo que no mesmo período do ano passado foram 143 ocorrências nas sete cidades do ABC. Também subiram os casos de estupro. De 177 para 185 comparando o primeiro semestre de 2016 com 2017.

“Nós temos um problema grande em relação aos estupros. Entre 79% e 81%, os bandidos tinham alguma relação direta com as vítimas. Esse crime é muito difícil de combater, pois se a polícia não receber a notificação, não tem como saber onde pode acontecer”, explicou o secretário.

Gamesp

“Estava adormecido”, foi assim que tanto Morando quanto Mágino definiram a situação do Gamesp na região. Instaurado em 2013, ambos não sabiam sobre dados em relação ao Gabinete. Agora, o equipamento (que será sediado no Consórcio Intermunicipal, em Santo André) vai atuar na coordenação de atividades em conjunto entre as sete cidades para o combate a violência. Não foram divulgadas as primeiras medidas.