Temer confirma divisão de lucro de R$ 7 bi do FGTS com trabalhadores

O presidente Michel Temer antecipou nesta terça-feira, 8, que irá anunciar R$ 7 bilhões em recursos do FGTS no âmbito da divisão do lucro do fundo com o trabalhador. O anúncio será feito, segundo ele, na quinta-feira, 10. É a primeira vez que o lucro do FGTS será distribuído com os trabalhadores.

“Os recursos liberados das contas inativas do FGTS terão um acréscimo de R$ 7 bilhões”, afirmou Temer, em evento no Secovi-SP, para lançamento de uma linha de crédito para loteamentos urbanos pela Caixa Econômica Federal.

O número, que já circulava nos bastidores, foi confirmado hoje por Temer sem querer. A divulgação estava prevista apenas para quinta, mas foi antecipada pelo presidente.