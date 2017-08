A representatividade de gênero, orientação sexual e raça parece cada vez mais presente nas produções da Disney. No último sábado, 5, um episódio de Doutora Brinquedos (Doc McStuffins, no título original), apresentou um casal de lésbicas interraciais como pais.

O episódio intitulado The Emergency Plan (‘Plano de Emergência’, em tradução livre) ensinava as crianças a se preparar em casos de terremotos, sem colocar a relação homossexual como algo incomum ou que merecesse o foco principal do enredo.

Doutora Brinquedos está em sua quarta temporada e vai ao ar nos Estados Unidos e no Brasil no canal Disney Channel.

“Eu sempre imagino o Doutora Brinquedos como algo que mostre o que é aceitar todos como parte de nossas comunidades. Eu sou parte de uma família de duas mães, então tenho orgulho de ter um episódio que reflita o mundo do meu filho”, afirmou a criadora do desenho, Chris Nee, em entrevista ao portal GLAAD.

Esta não é a primeira vez que a Disney dá indícios de que pretende introduzir a temática LGBT em seus filmes, séries e animações.

Em março deste ano, o episódio Just Friends (‘Apenas amigos’), da animação Star vs. as Forças do Mal mostrou o primeiro beijo gay em um desenho da produtora norte-americana. Além disso, em 2014, um episódio da série Boa Sorte, Charlie! também apresentou um casal de lésbicas.