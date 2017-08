Terremoto de magnitude 6,5 deixa ao menos 5 mortos na China

Um terremoto de magnitude 6,5 atingiu uma região montanhosa na China nesta terça-feira, numa área próxima do parque nacional de Jiuzhai Valley, provocando queda de energia e derrubando serviços de telefonia. Até o momento, já foram contabilizados 5 mortos e 63 feridos.

O tremor foi sentido nas províncias de Sichuan e Gansu e, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos, teve uma profundidade de apenas 9 quilômetros, considerada rasa. Já o Centro de Terremotos da China disse que o terremoto teve magnitude 7,0 e aconteceu a uma profundidade de 20 quilômetros.

A área afetada está na beira do Planalto do Tibete, no norte da província de Sichuan, local habitado por muitos vilarejos tibetanos e minorias étnicas.

O epicentro do terremoto de hoje foi a cerca de 39 quilômetros do condado de Jiuzhaigou, que tem uma população de cerca de 80 mil pessoas.

Terremotos são comuns no oeste da China, mas a baixa densidade populacional na região faz com que o número de mortes seja baixo. O terremoto que deixou mais vítimas neste século foi um tremor de magnitude 7,9, com profundidade de 19 quilômetros, que atingiu a província de Sichuan em maio de 2008, deixando quase 90 mil mortos. Fonte: Associated Press.