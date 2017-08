A gravidez de Serena Williams está dando o que falar. Depois de posar nua na capa da Vanity Fair de julho, a tenista ganhou uma festa de chá de bebê inspirada nos anos 1950.

Serena e suas amigas, entre elas as cantoras Ciara e Kelly Rowland, a atriz Eva Longoria e a sua irmã, Venus Williams, pareciam ter saído do filme Grease.

A futura mãe usou um top cropped, saia evasê amarela com estampa de poodle e completou a produção com colar de pérolas e coque amarrado com um lenço.