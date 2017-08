No mês de agosto, o Sesc Santo André está com agenda repleta de atrações culturais e artísticas para toda a família. A programação, idealizada para crianças e adultos, inclui desde contação de histórias a espetáculos de mímica, show de circo e peças de teatro.

CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS



Pantomima Literária (com Centro Teatral Etc e Tal)

No dia 19 de agosto, os atores do Centro Teatral Etc e Tal mergulham no universo dos autores da exposição Linhas de História: o Livro Ilustrado em 7 Autores, que fica em cartaz no Sesc Santo André até 26 de novembro. Para tanto, farão uso de uma técnica em que são especialistas: a pantomima, que mescla teatro, mímica e humor. Enquanto um ator narra o texto, outro o executa ao mesmo tempo em gestos e expressões. Esta comunicação é feita em português e em ‘abahu’, linguagem onomatopaica que tem como função reforçar a ação mimoteatral, dar dimensão sonora à cena e, consequentemente, provocar o riso.

Imagens que Contam Histórias (com Cia Alcina da Palavra)

Nos dias 12 e 26, a Cia Alcina da Palavra irá mergulhar no mesmo universo da exposição. Sua contação terá as imagens da mostra como fio condutor, as quais serão ‘lidas’ e comporão histórias a partir da criatividade e da imaginação dos integrantes da companhia e da plateia.

TEATRO

João o Alfaiate – Um Herói Inusitado (com Centro Teatral Etc e Tal) Até 20 de agosto, o palco da unidade acolhe o trio de cômicos do Centro Teatral Etc e Tal. Desta vez Alvaro Assad, Marcio Moura e Melissa Teles Lôbo encenam a peça João o Alfaiate – Um Herói Inusitado. A montagem revisita, de forma inventiva, um clássico dos irmãos Grimm, levando ao palco uma profusão de cenas cômicas que mesclam pantomimas, cenas farsescas, truques de mágica e uso de pinturas de arte com engenhocas cênicas para levar adultos e crianças ao mundo da fantasia.

De Férias no Sítio (com Centro Teatral Etc e Tal)

A trupe do Etc e Tal retorna à Área de Convivência da unidade ainda no dia 20, para apresentar De Férias no Sítio. Nesta versão, a peça inspirada no clássico de Monteiro Lobato apresenta, por meio da técnica corporal da mímica, os personagens criados por um dos maiores escritores brasileiros. Quem conduz a encenação é o personagem Pedrinho, que sai de férias e tem um árduo caminho até o sítio de sua avó, onde se envolve em hilariantes confusões ao sair para uma caçada durante a qual se depara com o temível e arteiro Saci. Peripécias corporais e linguagem ágil caracterizam a versão que estimula o imaginário dos espectadores.

CIRCO

Espetáculo Retirantes: Malas, Sonhos e Mancebos (com a Trupe Baião de 2)

No último fim de semana do mês, a Trupe Baião de 2 apresenta Retirantes: Malas, Sonhos e Mancebos. O espetáculo circense conta a história da chegada de um casal de retirantes nordestinos a uma nova terra, que agora será chamada de lar. Da arrumação do solo para firmar a casa até a organização dos objetos que são cheios de histórias, a encenação traz à cena elementos de dança e música tendo o retirante como tema principal.

Serviço: Contação de histórias

Pantomima Literária

Quando: 19/8 (sábado), às 16h

Onde: Espaço de Eventos. Exposição Linhas de História: o Livro Ilustrado em 7 Autores.

Ingresso: grátis

Indicação: livre

Contação de Histórias (com Cia Alcina da Palavra)

Quando: 12 e 26/8 (sábados), às 16h

Onde: Espaço de Eventos. Exposição Linhas de História: o Livro Ilustrado em 7 Autores.

Ingresso: grátis

Indicação: livre

Serviço: Teatro

João o Alfaiate – Um Herói Inusitado

Quando: Temporada de 6 a 20/8 (domingos), às 12h

Onde: Teatro

Ingressos: R$ 17 (inteira), R$ 8,50 (aposentado, pessoa com 60 anos ou mais, pessoa com deficiência, estudante e servidor de escola pública com comprovante), R$ 5 (trabalhador do comércio de bens, serviços e turismo credenciado no Sesc e dependentes)

*Grátis para crianças com até 12 anos mediante retirada de entrada antecipada na bilheteria.

Indicação: livre

De Férias no Sítio

Quando: 20/8 (domingo), às 16h

Onde: Área de Convivência

Ingresso: grátis

Indicação: livre

Serviço: Circo

Retirantes: Malas, Sonhos e Mancebos

Quando: 27/8 (domingo), às 16h

Onde:Área de Convivência

Ingresso: grátis

Indicação: livre

SESC SANTO ANDRÉ – rua Tamarutaca, 302 – vila Guiomar – Santo André

Telefone – (11) 4469-1200

Estacionamento (vagas limitadas): Credencial Plena – R$ 5 (R$ 1,50 por hora adicional)| Outros – R$ 10 (R$ 2,50 por hora adicional)

Informações sobre outras programações: http://www.sescsp.org.br/santoandre