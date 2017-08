Para facilitar o cadastramento de biometria eleitoral, Mauá liberou o serviço, sem necessidade de agendamento prévio, no Poupatempo da cidade. O Tribunal de Justiça espera cadastrar todos os eleitores pelo novo método de identificação biométrica até 2018.

Para efetuar o cadastramento, o eleitor precisa apresentar documento oficial de identificação que contenha foto (RG ou Carteira de Habilitação ou Profissional); comprovante de residência (emitido há, no máximo, três meses) em nome do eleitor ou em nome de um parente (o eleitor tem que comprovar o parentesco) e documento comprobatório de alterações de dados pessoais, se houver (certidão de casamento com homologação de separação, sentença judicial etc).

Caso seja o primeiro título, só serão aceitos os documentos oficiais de identificação que comprovarem a naturalidade (a exemplo do RG), tendo que apresentar ainda o comprovante de quitação do serviço militar (para homens com idade entre 18 e 45 anos).

O eleitor que ainda não realizou o recadastramento biométrico tem até o dia 31 de janeiro de 2018 para ficar quite com a Justiça Eleitoral. Caso não faça o procedimento, o título será cancelado, ocasionando a perda de diversos benefícios oferecidos pelo Governo Federal, como o Bolsa Família.

Até maio de 2017, 7.467.857 eleitores (aproximadamente 22,7% do eleitorado paulista) já haviam feito a identificação biométrica. Em Mauá, dos 303 mil eleitores, pouco menos de 60 mil (20% dos eleitores) já procuraram o cartório eleitoral para fazer o recadastramento.

Além do Poupatempo, os quatro cartórios eleitorais da cidade disponibilizam o serviço. Neste caso, porém, é necessário fazer o agendamento de horário. O Poupatempo em Mauá fica na Av. Antônia Rosa Fioravante, 1.654 e funciona das 8h às 18h, de segunda à sexta.