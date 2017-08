Baixa umidade do ar pode colocar São Paulo em estado de atenção

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê para esta terça-feira, dia 8, baixa umidade do ar na cidade de São Paulo. O céu claro com névoa seca deve predominar ao longo do dia. No período da tarde, quando a temperatura máxima deve chegar a 28ºC, a umidade mínima pode chegar a 30%, de acordo com cálculos do Inmet.

Já segundo estimativa do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), o nível mínimo pode alcançar os 20%. Na classificação do órgão, o intervalo entre 21% e 30% já é considerado estado de atenção.

Para esta quarta-feira, 9, a previsão também é de névoa seca, com mínima estimada em 16°C e máxima de 30°C. Conforme o Inmet, a umidade do ar poderá cair a 25%. O CGE estima o nível mínimo de umidade na casa dos 20%.

A partir desta quinta-feira, 10, os ventos passam a soprar na capital paulista, o que facilita a elevação dos índices de umidade, de acordo com a previsão do CGE. Os termômetros devem variar entre 15ºC e 20ºC neste dia.