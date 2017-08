Neste final de semana (5 e 6 de agosto), cerca de 500 voluntários de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias realizaram um mutirão voltado à saúde pública, por meio do programa Mãos Que Ajudam. Os agentes realizaram doação de kits maternidade, doaram sangue e fizeram reparos na Santa Casa do bairro Assunção, em São Bernardo.

Um grupo de 100 voluntários confeccionaram kits de bebê, que foram doados à mães carentes da cidade. A primeira dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Carla Morando, participou do evento. “É um projeto que valoriza as pessoas e dá dignidade às mães carentes. Fico honrada de participar desse momento especial”, comentou a primeira dama. A ação foi realizada no Hospital Municipal Universitário de São Bernardo.

Outro grupo de voluntários realizou pequenos reparos na Santa Casa do bairro Assunção, em São Bernardo. Em Diadema, um coral com 75 vozes deu um toque de música no Hospital Municipal de Diadema. Em Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, cerca de 70 voluntários doaram sangue no Hospital Mario Covas.

Denis Pedro, líder da Igreja Mórmon em Santo André classificou a ação como gratificante. “Nós servimos

e aprendemos muito nesse dia. É uma honra para a Igreja prestar serviço à comunidade”. O Hospital da Mulher andreense recebeu 40 kits, cujos itens foram doados por membros da igreja. Uma manta confeccionada manualmente pelos voluntários foi entregue junto de cada kit.

Fraldas de algodão, cotonete, sabonete, lenço umedecido, absorvente, escova de dente, babador, pagão e mijão foram os itens que também compunham os 24 kits doados pelos voluntários de Mauá no Hospital Radamés Nardini.

O Mãos Que Ajudam é um programa permanente de ajuda humanitária e de serviço comunitário, que mobiliza milhares de voluntários de todas as idades, membros e amigos de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Em 2016, o programa celebrou 15 anos, com mais de 11 milhões de pessoas assistidas e a participação de cerca de dois milhões de voluntários em mais de três mil projetos realizados.