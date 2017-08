As unidades da Anhanguera no ABC retornaram, na segunda-feira (07/08), as atividades normais e estão com inscrições abertas para receber a comunidade nas Clínicas de Fisioterapia, Psicologia e Nutrição, nos Núcleos de Práticas Jurídicas e Administrativas e no projeto Resgatando Memórias, voltado para a terceira idade.

As atividades são desenvolvidas por alunos e funcionários das unidades. Só no primeiro semestre de 2017, foram realizados mais de 16 mil atendimentos. Os agendamentos podem ser realizados nas unidades e por telefone.

Serviço

Informações e inscrições: 4362-9036/4362-9037 (atendimentos gratuitos)

Local: Anhanguera de São Bernardo – unidade ABC

Avenida Dr. Rudge Ramos, 1501 (acesso pela rampa exterior do prédio) – bairro Rudge Ramos – São Bernardo

Horário de funcionamento da recepção: 2ª à 6ª feira das 8h às 12h e das 13h às 22h.

• Clínica de Fisioterapia: atendimentos nas áreas de: ortopedia, neurologia, hidroterapia, cardiorrespiratória e pélvica. Os atendimentos são realizados mediante apresentação de encaminhamento médico.

• Clínica Escola de Nutrição: reeducação alimentar, elaboração de cardápio, cálculos de necessidades energéticas: macro e micro nutrientes, transtorno alimentar, obesidade, controle alimentar para diabéticos e alterações do nível colesterol e atendimento e avaliação nutricional em clínica, esporte e condições especiais para atletas, gestantes, crianças e idosos.

• Clínica Escola de Psicologia: orientação a queixa escolar, orientação vocacional, psicodiagnóstico e psicoterapia.

Local: Núcleo de Práticas Jurídicas da Anhanguera de São Bernardo – unidade ABC

Informações e inscrições: (11) 4362.9056

Avenida Dr. Rudge Ramos, 1418 – bairro Rudge Ramos – São Bernardo

• Serviços prestados: Direito de Família: Ação de Alimentos, Divórcio Consensual e Litigioso, Investigação de Paternidade, Regulamentação de Visitas, Revisional de Alimentos, etc.

Local: Centro Clínico da Anhanguera de Santo André

Av. Avenida Pedro Américo, 850, Santo André, na antiga Pirelli

Informações e inscrições: (11) 4991.2577

• Clínica Escola de Fisioterapia: atendimentos nas áreas neurológica, ortopédica, cardio respiratória, geriatria e saúde da mulher. Os atendimentos são realizados mediante apresentação de encaminhamento médico.

• Clínica Escola de Psicologia: atendimentos nas áreas de psicoterapia, psicodiagnóstico, terapia em grupo e orientação a queixa escolar.

• Clínica Escola de Nutrição: atendimento nutricional para crianças, adolescentes, adultos, gestantes, idosos e praticantes de atividade física.

Local: Anhanguera de Santo André – Industrial

Avenida Industrial, 3.300 – bairro Campestre – Santo André

• Projeto Resgatando memórias: projeto do CST de Gastronomia ligado ao Centro de Pesquisa em Cozinha Brasileira, que tem como objetivo oferecer aulas gratuitas de culinária para a melhor idade.

• Núcleo de Práticas Administrativas (Nuprad)

Serviços prestados: criado para formar e capacitar a comunidade acadêmica e a população por meio de cursos gratuitos de curta duração. São oferecidos cursos de Auxiliar Administrativo, Auxiliar de Recursos Humanos/ Departamento Pessoal, Gestão de Processos, Auto CAD, Direito Tributário e Marketing Digital.

Local: Anhanguera de Santo André – Centro

Rua Senador Fláquer, 456/459, Centro – Santo André

• Núcleo de Práticas Jurídicas e Escritório de Assistência Judiciária

Informações e inscrições: (11) 4097-1438.

Serviços Prestados: Direito de Família: Ação de Alimentos, Direito de Família: Ação de Alimentos, Divórcio Consensual e Litigioso, Investigação de Paternidade, Regulamentação de Visitas, Revisional de Alimentos e Conciliações.

Local: Clínica Escola de Psicologia – Anhanguera de Santo André

Rua Abílio Soares, 174 – Centro

Informações e inscrições: (11) 4097-1402 – das 9h às 20h.

Serviços prestados: Atendimentos a crianças, adolescentes, adultos, famílias e comunidades, nas áreas de Psicodiagnóstico, Psicoterapia, Orientação Psicológica e Orientação à queixa escolar.

Local: Núcleo de Práticas Jurídicas da Anhanguera de São Bernardo – Vergueiro

Av. Senador Vergueiro, 505 – Jardim do Mar, São Bernardo do Campo

• Informações e inscrições: (11) 2823.1036 | 2823.1032

Serviços prestados: Ação de Alimentos, Divórcio Consensual e Litigioso, Investigação de paternidade, Regulamentação de Visitas, Revisional de Alimentos.

Local: Clínica Escola de Psicologia da Anhanguera de São Bernardo – Vergueiro

Rua Banda, 726 – Jardim do Mar

• Informações e inscrições: (11) 2823.1003

Serviços prestados: Psicodiagnóstico e psicoterapia para crianças, adolescentes e adultos. Os serviços de orientação profissional e vocacional são disponibilizados sempre que identificadas as necessidades.