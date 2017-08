A seleção brasileira feminina de basquete chegou à segunda vitória na Copa América, em duas partidas disputadas na competição em Buenos Aires, na Argentina. Nesta segunda-feira, a equipe aproveitou a fragilidade da Colômbia para levar a melhor com facilidade, por 68 a 47, mesmo sem uma atuação das mais inspiradas.

A participação brasileira no torneio ocorre após o fim de um período de suspensão de 209 dias imposta pela Federação Internacional de Basquete (Fiba). A equipe, assim, foi à Copa América com um técnico interino – Carlos Lima – e um grupo formado às pressas, sem as duas jogadoras que atuam na WNBA – Erika e Damiris.

Mesmo assim, o Brasil aproveitou a maior qualidade técnica diante do frágil adversário para alcançar o triunfo sem maiores dificuldades. No início, o time de Carlos Lima cometeu alguns erros, principalmente defensivos, e permitiu que a Colômbia mantivesse o equilíbrio graças às bolas de três pontos.

Mas já a partir do segundo quarto, a marcação brasileira encaixou. O País permitiu apenas 11 pontos às adversárias nos dois períodos seguintes e praticamente garantiu o triunfo, que foi confirmado no quarto final.

O grande destaque da partida ficou por conta de Letícia, autora de um “double-double” ao terminar com 13 pontos e 17 rebotes. Gilmara, com 11 pontos e sete rebotes, também teve boa atuação. Pela Colômbia, destaque para os 13 pontos de Mosquera e de Muñoz.

Com duas vitórias, sobre Venezuela e Colômbia, o Brasil saltou na ponta do Grupo A. A seleção folgará nesta terça-feira e volta à quadra diante das Ilhas Virgens, na quarta. Na quinta, encerrará a campanha nesta primeira fase diante das donas da casa, as argentinas.