Há pelo menos 15 dias o ex-prefeito de Mauá Donisete Braga (PT) resolveu aumentar o tom de suas críticas ao atual chefe do Executivo mauaense, Atila Jacomussi (PSB). Em vídeo divulgado nas redes sociais, nesta segunda-feira (7), o petista reclamou das críticas feitas pelo socialista. “Mais uma vez imputando a mim as coisas que no seu governo não são planejadas”, afirmou Braga. O principal alvo da vez foi a demissão de funcionários da Fundação do ABC.

Petista ironiza ao falar sobre os feitos de Jacomussi

Ao citar os feitos do governo de Atila Jacomussi, Donisete Braga ironizou ao dizer que a atual gestão teve apenas três medidas. A primeira, repintar os terminais de ônibus do bairro Itapark e o Central. “Sendo que a promessa de campanha (de Atila) era de construir um novo terminal no Centro”. A segunda foi a de pintar os postes de amarelo e a terceira medida foi a abertura de uma travessia de 50 metros na avenida Capitão João.

Gamesp será retomado no ABC nesta terça-feira

Conforme anunciado na semana passada durante a assembleia de prefeitos do Consórcio Intermunicipal Grande ABC, será retomado nesta terça-feira (7), o projeto de instalação do Gamesp (Gabinete Metropolitano de Gestão Estratégica de Segurança Pública da Região Metropolitana de São Paulo). O ato será no Salão Nobre do Paço de São Bernardo, com a presença do secretário estadual de Segurança Pública, Mágino Alves Barbosa Filho, além dos prefeitos da região.

Ailton Lima faz nova crítica a gestão de Carlos Grana

Durante a assinatura do convênio entre o Governo do Estado e 38 prefeituras para instauração da Univesp, o secretário de Desenvolvimento Econômico de Santo André, Ailton Lima (SD), criticou a gestão do ex-prefeito Carlos Grana (PT), ao afirmar que tal iniciativa estadual estava prevista para chegar ao município no ano passado, mas por falta de espaço público para sediar tal equipamento, não foi possível sua instalação.