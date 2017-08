Lucas Barrios treina e deve reforçar o Grêmio em decisão contra o Godoy Cruz

O técnico Renato Gaúcho ganhou uma ótima notícia nesta segunda-feira, às vésperas do confronto diante do Godoy Cruz, que será realizado nesta quarta, em Porto Alegre, que vai definir o classificado às quartas de final da Copa Libertadores. Seu centroavante titular, o paraguaio Lucas Barrios, treinou normalmente e deve ser uma das novidades da equipe para a partida decisiva.

O atacante, afastado dos últimos cinco compromissos do time, participou das atividades em campo reduzido no CT Luiz de Carvalho, na capital gaúcha, comandadas por Renato Gaúcho, tendo boas chances de aparecer entre os titulares. Já os atacantes Miller Bolaños e Jael apenas correram em torno do gramado e podem ficar de fora.

Outro desfalque da equipe tricolor gaúcha deverá ser o lateral-direito Edílson, que sente um desconforto muscular (a posição poderá ser preenchida por Léo Moura). A possível ausência do lateral-direito foi lamentada pelo zagueiro Kannemann, em entrevista coletiva após o treinamento desta terça-feira. Mas o defensor argentino ainda acredita na recuperação do companheiro.

“Edílson é um jogador muito importante. Muito além da sua qualidade técnica, é um jogador muito físico e hoje se precisa muito disso. Sabemos a qualidade do jogador que ele é. Não sei se está fora ou dentro do jogo. Se a gente contar com ele, vamos estar muito contentes por isso”, disse Kannemann.

Os titulares na vitória sobre o Atlético Mineiro, no último domingo, fizeram somente um trabalho regenerativo nesta segunda-feira. O elenco gremista voltará a treinar na manhã desta terça para ajustar o time que jogará a segunda partida das oitavas de final da competição continental. No duelo de ida, na Argentina, o Grêmio venceu o Godoy Cruz por 1 a 0, resultado que permite ao time brasileiro atuar por um empate.