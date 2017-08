Cidades do ABC assinam convênio com Univesp

A Univesp (Universidade Virtual do Estado de São Paulo) assinou convênio com 38 municípios para instalação dos polos de da instituição, entre eles Diadema, Mauá e Santo André. Com a assinatura dos convênios nesta segunda-feira (7), no Palácio dos Bandeirantes, a universidade completa 100 pontos em 63 cidades do Estado.

“Hoje é um dia histórico. Estamos criando mais de 16 mil vagas no ensino superior gratuito aqui em São Paulo. Com o vestibular, nós chegamos a mais de 60 municípios do Estado, por meio do apoio dos professores das melhores universidades, como USP, Unesp e Unicamp. São 100 polos no Estado. Na Capital, temos 33 polos, com seis mil alunos”, disse o governador Geraldo Alckmin.

As três cidades do ABC receberam 200 vagas novas cada. Em Diadema, as vagas serão nos novos cursos de Pedagogia e Licenciatura em Matemática. Em Mauá, além dos cursos já citados, também serão oferecidas vagas em Engenharia de Produção e Engenharia de Computação. Até o fechamento desta matéria, não foram divulgados os cursos que serão ministrados em Santo André.

Os polos são espaços físicos nos municípios. Eles oferecem a infraestrutura necessária (computadores, impressoras e acesso à internet) para o estudante participar das atividades da universidade como provas, discussões em grupo e dos trabalhos orientados por tutores. Nesses locais, também é possível solicitar serviços de secretaria acadêmica, assim como tirar suas dúvidas sobre o AVA (Ambiente Virtual de Aprendizagem).

O AVA é a plataforma digital utilizada pelos estudantes para desenvolver as atividades acadêmicas, que incluem as vídeo-aulas e o acesso ao material didático, bibliografia e sistema para sanar dúvidas com os tutores.