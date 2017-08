Elenco do Corinthians acha difícil, mas não descarta título invicto no Brasileiro

O Corinthians já surpreendeu muita gente ao completar o primeiro turno do Campeonato Brasileiro de forma invicta, mas projeta ainda mais. Os jogadores acreditam que o feito será muito difícil, entretanto não descartam a conquista do título sem qualquer derrota nos 19 jogos restantes da competição.

“É difícil. Só que a gente achava que não era possível terminar um turno invicto. Muitas pessoas perguntam: ‘Será que pode terminar o campeonato invicto?’ Acho difícil, mas se fizemos no primeiro turno, podemos repetir. Mas não é algo que vai nos assombrar”, disse o meia Rodriguinho.

O lateral-esquerdo Guilherme Arana adota discurso parecido e diz que ser campeão invicto seria um sonho que parecia inimaginável até pouco tempo. “Não tem nada impossível, temos que pensar alto sim. O Cássio sempre fala que se não tomarmos gols estaremos perto da vitória. Por que não pensar alto e ser campeão invicto? O campeonato é muito longo e vamos manter a cabeça no lugar”, comentou.

Os jogadores e comissão técnica do Corinthians têm adotado um discurso de pés no chão e respeito com todos os adversários. Por isso, Rodriguinho prefere não descartar nenhum time na briga pelo título brasileiro.

“Ninguém está fora ainda, tem muito campeonato pela frente. São 19 jogos, mas se a gente continuar fazendo o que fizemos no primeiro turno, dificilmente alguém vai tirar esse título da gente”, projetou o meia corintiano.