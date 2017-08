O ParkShoppingSãoCaetano recebe nesta terça-feira (08/08), a partir das 19h, mais uma edição do Encontro de Carros Antigos. O evento deste mês, que é gratuito e organizado pelo Automóvel Clube de São Caetano do Sul, terá como tema a marca Dodge.

A noite dará a oportunidade aos apaixonados pela marca conhecerem um pouco mais sobre a história da Dodge e também exporem seus modelos esportivos famosos pela potência. Um dos motores mais lembrados é o modelo V8, de combustão interna muito utilizada em automóveis de grande porte.

Os expositores também poderão compartilhar suas experiências. Os interessados em participar devem se inscrever no Automóvel Clube de São Caetano por e-mail (balbosantarelli@gmail.com) e contribuir com um quilo de alimento não perecível, que será doado para o Fundo Social de Solidariedade de São Caetano do Sul.