Nesta terça-feira (08/08), por volta das 13h30, o Impostômetro da Associação Comercial de São Paulo (ACSP) mostrará que os brasileiros já terão desembolsado R$ 1,3 trilhão em tributos desde o início de 2017. O painel considera todos os valores arrecadados pelas três esferas de governo a título de tributos: impostos, taxas e contribuições, junto com as multas, juros e correção monetária.

A marca de R$ 1,3 trilhão chega 22 dias antes do que em 2016, o que revela que a receita tributária acelerou de um ano para outro. O Impostômetro foi implantado pela ACSP em 2005 para conscientizar os cidadãos sobre a alta carga tributária e incentivá-los a cobrar os governos por serviços públicos melhores.

Para o levantamento das arrecadações federais, a base de dados utilizada é a Receita Federal do Brasil, a Secretaria do Tesouro Nacional, a Caixa Econômica Federal, o Tribunal de Contas da União e o IBGE. As receitas dos estados e do Distrito Federal são apuradas com base nos dados do CONFAZ, das Secretarias Estaduais de Fazenda, dos Tribunais de Contas dos Estados e da Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda. As arrecadações municipais são obtidas através dos dados da Secretaria do Tesouro Nacional, dos Tribunais de Contas dos Estados e dos municípios que divulgam seus números em atenção à Lei de Responsabilidade Fiscal.

Pelo portal www.impostometro.com.br é possível visualizar outras informações, como arrecadações por estado e município e projeções.