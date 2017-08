Anfir: emplacamento de implementos rodoviários cai 17,95% entre janeiro e julho

O volume de implementos rodoviários emplacados de janeiro a julho de 2017 está 17,95% abaixo do total vendido ao mercado no mesmo período do ano passado. De acordo com dados divulgados nesta segunda-feira, 7, a indústria entregou 30,712 unidades ante 37.430 produtos no mesmo período de 2016.

Alcides Braga, presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Implementos Rodoviários (Anfir), diz que o ritmo dos negócios poderia ser mais elevado se houvesse uma política de incentivo para a recuperação da economia.

O mercado de Reboques e Semirreboques apresentou queda de 12,19% de janeiro a julho de 2017. No período foram emplacados 12.912 produtos ante 14.704 no mesmo período do ano passado, com cinco segmentos apresentando variação positiva: Baú Carga Geral, Transporte de Toras, Baú Frigorífico, Baú Lonado e Tanque Alumínio.

No mercado Carroceria sobre Chassis a retração foi de 21,68%. De janeiro a julho de 2017 foram emplacados 17.800 produtos contra 22.726 no mesmo período de 2016. “A recuperação no mercado urbano ainda deve demorar porque depende do aumento de consumo nas cidades”, explica Mario Rinaldi, diretor Executivo da Anfir.

O segundo semestre historicamente costuma apresentar números de vendas mais elevados, de acordo com a entidade.